Koronavirus ONLINE: Problém se šaržemi Sputniku na Slovensku. A Arenberger chystá změny

Vlády nad resortem zdravotnictví se včera ujal Petr Arenberger, který chystá změny na ministerstvu: "Mám skupinu, o které jsem přesvědčen, že by nám určitě mohla být nějakým způsobem užitečná. Už jsme jednali, ale zatím nechci říkat konkrétní jména, protože to nemám potvrzené, ale určitě tým je potřeba obohatit o další šikovné lidi. Nechceme primárně nikoho propouštět, pokud bychom neměli k dispozici ještě někoho kvalitnějšího. Ale je to otázka následujících několika dnů."

S mezioborovou skupinou kolem epidemiologa Petra Smejkala chce dál spolupracovat. "Myslím, že je to ideální situace v tom, aby boj proti pandemii byl dál veden na odborné bázi. Určitě je to obrovský přínos lidí, kteří to dělají dobrovolně, jsou to šikovní a vzdělaní lidé v této oblasti a určitě budeme jejich doporučení zapracovávat do našich rozhodnutí," řekl Českému rozhlasu nový ministr.