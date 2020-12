Koronavirus ONLINE: Přitvrzení na Čechy už neplatí, varuje Prymula. A Babiš vrší sliby

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Vláda by měla v pondělí odsouhlasit návrat Česka do 4. stupně protiepidemického systému PES, ministři se musí jen shodnout na datu a šíři opatření. Přijde přitvrzení od středy nebo od pátku? Exministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v České televizi varoval, že větší přísnost už nezabere a že Češi ji nebudou respektovat, pomohly by podle něj kompenzace. Právě ty ve 100procentní výši slíbil premiér Andrej Babiš (ANO) těm, kterým vláda zastaví provoz. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.