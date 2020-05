Koronavirus ONLINE: Přes 9000 případů a 317 mrtvých v ČR. A konec hodin pro seniory v obchodech

I ve Španělsku se pomalu začíná vracet život do starých kolejí. V celé zemi mohly v pondělí po více než dvou měsících otevřít kina, restaurace a pláže, čehož spousta Španělů využila, sáhla po plavkách a vyrazila za vodou. Snímky z Kanárských ostrovů ukazují plné pláže, někdy dokonce i bez těch plavek. Místy to skoro vypadá, jako by žádná pandemie neproběhla. A dokonce se začíná rýsovat i dovolená pro Čechy. Španělská vláda v pondělí podle místních médií potvrdila, že turisté, kteří do země přijdou od 1. července, nebudou muset do karantény.