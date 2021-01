Koronavirus ONLINE: Přes 15 tisíc úmrtí v ČR. Blatný nastínil termín návratu žáků do lavic

O zrušení olympijských her se v soukromých jednáních diskutovalo v nejvyšších japonských kruzích. S informací přišel list The Times. „Nikdo to nechce říct jako první, ale panuje shoda na tom, že je to příliš složité. Osobně si nemyslím, že se budou (hry) konat,“ řekl zdroj The Times.

Zrušení olympiády by podle listu bylo pro Japonsko finanční katastrofou. Země již na přípravy vynaložila nejméně 25 miliard dolarů (536 miliard korun), z nichž tři čtvrtiny pocházely z veřejného rozpočtu. Premiér Suga dnes v reakci na zprávu britského listu v parlamentu prohlásil, že je odhodlán olympijské hry letos uskutečnit.