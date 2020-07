Koronavirus ONLINE: Přes 14 tisíc případů v ČR. A roušky se vrací i na sever Čech

Ministr zahraničí Tomáš Petříček představil nový systém CovidPass. Půjde o mobilní aplikaci, zatím je ale dostupná standardně na webu. V aplikaci by si každý mohl naplánovat svoji cestu do zahraničí, k dispozici jsou i aktuální informace z různých destinací a lze se jejím prostřednictvím objednat na test. Stát však do systému není zatím zapojený, cesta se prý hledá. Součástí aplikace by mohl být i tzv. imunity pass, který by označoval člověka, který už nemoc prodělal a měl by tak mít imunitu. Jak ale epidemiolog Roman Prymula připomněl, ani on, ani Světová zdravotnická organizace s jistotou neví, jak dlouho by imunita trvala.