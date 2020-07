Koronavirus ONLINE: Přes 12 tisíc případů v ČR. Vojtěch hasí zmatek kolem odkládání roušek

Odpuštění sociálních odvodů za letošní červen až srpen by se mohly dočkat i lékárny s nejvýše 15 zaměstnanci. V novele už účinného zákona o prominutí pojistného menším firmám to navrhla skupina poslanců koaliční ČSSD. Odpuštění odvodů za tři měsíce by mělo malým lékárnám pomoci překonat dopady epidemie koronaviru. Stát by podle odhadu předkladatelů přišel nejvýše o 15 milionů korun.