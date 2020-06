Koronavirus ONLINE: Přes 10 tisíc případů v ČR. A dovolenkové ráje otvírají

Americký prezident Donald Trump pobavil na sociálních sítí svým údajným výrokem, že pokud se stopne testování na covid-19, bude méně případů.

.⁦@realDonaldTrump⁩, in a meeting at the White House, repeats his contention that if the US stopped testing for #coronavirus, there would be few if any cases left. pic.twitter.com/zJ0ZVJVErd