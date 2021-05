Koronavirus ONLINE: Praktici zuří kvůli nedostatku vakcín. A 1261 případů za středu v Česku

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která sdružuje asi 5000 praktických lékařů, kritizuje rozdělování vakcín. Krajští koordinátoři podle ní preferují velká očkovací centra. Přitom hlavně na ordinacích bude přemlouvat ty, kteří nejsou rozhodnuti se nechat očkovat. Podle dat ministerstva zdravotnictví se do 3600 ordinací registrovalo přes 470.000 zájemců o vakcínu. Se zástupci praktických lékařů se dnes sejde premiér Andrej Babiš (ANO).

„Na praktické lékaře a jejich sestry, (...) je svalována vina za neschopnost koordinátorů očkování zajistit ochranu nejzranitelnější části populace,“ napsala společnost v prohlášení. Ordinace ale podle ní nedostaly příležitost očkování pro své pacienty zajistit. Na termín očkování čeká přes 40.000 lidí nad 80 let a 90.000 lidí ve věku 70 až 79 let, většina z nich právě v ordinacích. Očkování je přitom otevřeno v centrech pro všechny starší 45 let.