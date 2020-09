Koronavirus ONLINE: Praha „zčervenala“ i pro Nizozemce. Prymula čeká další nárůsty

Výrazný pokles počtu nově pozitivně testovaných na nový typ koronaviru se podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly nedá v příštích dnech a týdnech očekávat. Čeká spíš další dva či tři týdny nárůstu, řekl novinářům při dnešní návštěvě výzkumného centra Biocev, kam přijel s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO). Nových případů v posledních dnech přibývá rychleji, od 8. září jich bylo jen jediný den méně než tisíc.

Nedá se proto podle něj čekat, že Slovensko a další země vrátí ČR na seznamy bezpečných zemí. "V následujících dnech a týdnech se nedá očekávat takový pokles, který by zabezpečil to, že budeme vyňati z těchto seznamů. Spíše se dá v příštích dvou nebo třech týdnech očekávat další nárůst," uvedl Prymula. Delší vývoj, třeba do konce roku, se podle něj predikovat nedá.