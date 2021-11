Koronavirus ONLINE: Povinné očkování Čechů 60+ od března? A 9292 případů za neděli

Epidemie koronaviru s mutací delta stále sužuje Česko. Za sobotu přibylo 12 514 nakažených, za neděli 9292. V nemocnicích leží 5804 lidí s covidem-19. Mezi nově nakaženými je i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) či hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Vojtěch uvedl, že jeho resort bude navrhovat povinné očkování pro lidi starší 60 let od 1. března 2022, očkování bez ohledu na věk by mělo být povinné také v některých profesních skupinách. A registrace dětí ve věku pět až 11 let k očkování proti covidu-19 by se podle Vojtěcha měly spustit 13. prosince. Vakcíny očekává o týden později. WHO varovala, že riziko spojené s novou variantou omikron je velmi vysoké a hrozí jeho globální šíření. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.