Koronavirus ONLINE: Pomoc pro turisty do Řecka a fotbalový mistr jde do karantény

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje zavedení nových pravidel pro vstup do USA, podle nichž by do země nemohli vstoupit američtí občané a lidé s trvalým pobytem ve Spojených státech, u nichž získají příslušníci pohraniční stráže podezření, že jsou nakaženi koronavirem. Napsal to list The New York Times, jemuž se podařilo dostat k návrhu takového opatření, který je nyní v připomínkovém řízení.

Trump dosud zavedl zákaz vstupu do USA pro řadu cizinců kvůli obavám ze zavlečení viru do USA. Z těchto pravidel však mají výjimku Američané cestující ze zahraničí a lidé s trvalým pobytem ve Spojených státech.