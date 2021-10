Koronavirus ONLINE: Policie řeší volební komisi bez roušek. A 1017 případů za pátek v ČR

A tady je ještěch přehled novinek ze zahraničí:

Lotyšská vláda večer přijala balík opatření, které mají omezit šíření nákazy koronavirem, a to včetně vyhlášení nouzového stavu. Platit bude tři měsíce od pondělka 11. října, uvedl server Delfi.lv. Rozhodnutí předcházela tříhodinová diskuse a kabinet se zřekl původního záměru vyhlásit stav nouze již od soboty. Nouzový stav potrvá skoro do poloviny ledna příštího roku, dodal server. Premiér Krišjánis Kariňš na zasedání vlády opakovaně zdůraznil, že prakticky jedinou alternativou k přijatým omezením by byl lockdown. Vládní rozhodnutí podle portálu mimo jiné počítá s povinným očkováním všech zaměstnanců státních úřadů a samospráv. Až dosud se tento požadavek vztahoval na zdravotníky, pedagogy a sociální pracovníky. Žáci a studenti se mají dál učit ve školách.

Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo 10 429 nově nakažených koronavirem. Jedná se o podobný počet jako před týdnem, kdy přibylo 10 118 nových případů koronavirové infekce, informoval dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Takzvaná sedmidenní incidence, která udává, kolik lidí se v průměru nakazilo na 100 000 obyvatel, se již řadu dnů pohybuje na podobných hodnotách. Dnes činí 63,8, ve čtvrtek to bylo 62,6 a před týdnem 64,3.

Za poslední den v Rusku zemřelo 936 lidí v souvislosti s covidem-19, dosud nejvíce od vypuknutí pandemie. Rostou také denní přírůstky infikovaných koronavirem, země už druhý den v řadě eviduje více než 27 000 nakažených, informovala agentura TASS s odvoláním na ruský operativní štáb. Ten dnes oznámil 27 246 nových případů koronaviru za posledních 24 hodin, zatímco o den dříve informoval o denním přírůstku 27 550 nakažených. Už tři dny po sobě také hlásí přes 900 úmrtí za den v souvislosti s covidem-19.

Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa, kde žije přibližně 146 milionů lidí, prokazatelně nakazilo koronavirem přes 7,7 milionu osob, z nichž podle operativního štábu 214 485 zemřelo, uvedla agentura TASS. Agentura Reuters na základě porovnání s údaji o průměrné úmrtnosti v letech 2015 až 2019 odhadla, že v Rusku mezi loňským dubnem a letošním srpnem zemřelo „navíc“ 575 000 lidí, a dodala, že někteří experti pokládají tento způsob zjišťování počtu obětí pandemie za nejpřesnější.

Rusko opakovaně odkládá inspekce Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), které jsou nezbytné pro registraci ruské vakcíny Sputnik V v EU, řekl v rozhovoru se serverem RBK velvyslanec EU v Moskvě Markus Ederer. Očkovací preparát proti covidu-19, kterým zdravotníci očkují v Rusku a dalších sedmi desítkách zemí, v současné době přezkoumává EMA a také Světová zdravotnická organizace (WHO). Rusko v minulosti obvinilo Západ, že jeho vlajkovou vakcínu proti covidu-19 nechce schválit z politických důvodů, podotkla agentura Reuters.

Z Norska, Kypru a Lucemburska se od pondělí pro lidi nenaočkované proti covidu-19 zjednoduší návrat do České republiky. Na takzvané mapě cestovatele se země přesunou z červené barvy do oranžové, značící střední míru rizika nákazy koronavirem. V dnešní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Změny budou i u dalších států, nemají však vliv na režim při příjezdu do Česka.