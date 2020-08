Koronavirus ONLINE: Policejní šéf zakázal v práci roušky. A děti do 10 let do Řecka bez testů

Česko hlásí 391 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 19 075 lidí, vyléčených je 13 407 a aktuálně nakažených je pak 5277 - nejvíc od začátku epidemie. Během středy přibylo 292 případů nákazy, za celé úterý jich bylo 288. Děti do 10 let do Řecka test na covid-19 a lékařské potvrzení mít nemusí, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Pro ostatní jsou povinné od pondělí. Jedno z berlínských gymnázií kvůli učiteli nakaženému koronavirem zůstalo studentům uzavřené. Stalo se tak přitom jen čtyři dny po začátku nového školního roku. A šerif Billy Woods na Floridě zakázal všem zaměstnancům i návštěvníkům svého úřadu nosit roušky. Je to prý bez diskuse, napsal e-mailem. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.