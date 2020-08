Koronavirus ONLINE: Po rekordním růstu případů je Babiš v klidu. Vojtěch to má vysvětlit v EU

Karlovarský kraj rozdělí stipendia studentům středních škol, i když byla docházka do škol nebo odborných kvůli koronaviru zrušená. Studenti s dobrými výsledky, kteří by jinak kritéria pro stipendia splnili, dostanou polovinu stipendia od kraje, řekl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč (nez.).

"Usoudili jsme, že by bylo špatně, kdybychom demotivovali studenty, kteří se snaží a mají jinak dobré výsledky. Takže i když covid-19 znemožnil chodit do školy nebo absolvovat některé praxe, nebylo by správné to úplně zastavit," řekl Bradáč.

Peníze na stipendia za druhé pololetí školního roku zažádalo 15 středních škol. Karlovarský kraj poskytne těmto organizacím 500.500 Kč. Celkem bude vyplaceno 629 stipendií, která získá 11,6 procenta studentů středních škol kraje.