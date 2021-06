Koronavirus ONLINE: Pět případů indické mutace na severu Čech. A dusno s testy na tábor

Operní dům La Scala v italském Miláně dnes poprvé po dlouhé odmlce způsobené pandemií covidu-19 opět uvedl baletní představení. V rámci pásma nazvaného Večer čtyř choreografů se poprvé na této mezinárodně proslulé scéně jako choreograf představil i český tanečník Jiří Bubeníček. Pro mužské baletní trio vytvořil ve spolupráci s bratrem Ottou Bubeníčkem choreografii na skladbu Johanna Pachelbela Kánon D dur.

„Bylo to super, jsem strašně spokojený. Soubor byl výborný po všech stránkách, všem se to povedlo,“ řekl po představení Bubeníček ČTK telefonicky z Milána. Koronavirová omezení si podle něj vyžádala nejen snížení počtu míst pro diváky, ale i netradiční umístnění orchestru v přízemí hlediště. Diváci byli nyní jen v lóžích. „Tanečníci obličeje zakryté neměli, ti musí hodně dýchat. Hudebníci hráli v rouškách a seděli s rozestupy. Ale nevadilo to. Bylo to zajímavé a nové,“ podotkl český umělec.