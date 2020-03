V New Yorku ohlásili druhého pacienta nakaženého novým koronavirem. Spojené státy tak evidují celkem 100 nakažených a šest úmrtí. Druhý nakažený v New Yorku je padesátiletý muž z předměstí, který pracuje na Manhattanu. Trpí chronickými dýchacími potížemi a byl hospitalizován, sdělil guvernér státu New York Andrew Cuomo.

Počet obyvatel státu New York dosahuje téměř 20 milionů. V samotném městě bydlí něco přes 8 milionů lidí.