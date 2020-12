Koronavirus ONLINE: PES stoupl na „čtyřku“, bude to řešit vláda. Blatný přiznal strach z davů

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) hodnotí návrh na plnou kompenzaci mezd pro lidi s onemocněním covid-19 rezervovaně. Podle ní by bylo nutné vytvořit systém dvou nemocenských, který by byl příliš komplikovaný a těžko kontrolovatelný. Ministryně to dnes řekla v pořadu Partie televize Prima. Vláda bude návrh projednávat v pondělí. Podle zástupců opozice jde o jednu z mála možností, jak podpořit testování.