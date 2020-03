Finále Světového poháru snowboardistů ve slopestylu ve Špindlerově Mlýně se neuskuteční. Organizátoři jako důvod uvedli nepředvídatelný vývoj šíření koronaviru. Nechtějí dopadnout jako biatlonisté, kteří tento týden z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu budou v Novém Městě závodit bez diváků.

„Nechtěli jsme se dostat do situace, že investujeme nemalé finanční prostředky Svazu lyžařů ČR, FIS a partnerů závodu do jeho přípravy, a mohlo by přitom nakonec dojít k tomu, že by se konal bez účasti diváků,“ uvedl v tiskové zprávě kouč reprezentace Martin Černík. Snowjam, jak se závody nazývají, se v rámci Světového poháru měl do Krkonoš vrátit po tříleté pauze a popáté v historii.