Do kampusu Vysoké školy ekonomické (VŠE) nesmí podle příkazu rektorky Hany Machkové vstoupit 13 zaměstnanců a 44 studentů, kteří byli v uplynulých dvou týdnech v zemích se zvýšeným výskytem nového typu koronaviru. Jedná se o preventivní opatření proti šíření nemoci COVID-19. Nikdo ve škole neoznámil, že by měl příznaky onemocnění. Výuka i další akce pořádané VŠE fungují jinak bez omezení. Řekla to mluvčí školy Martina Mlynářová.

Machková vydala v pondělí příkaz, že do prostor VŠE nesmí po dobu dvou týdnů vstoupit nikdo, kdo se v posledních 14 dnech vrátil z Číny, Hongkongu, Íránu, Japonska, Singapuru, Jižní Koreje nebo ze severní Itálie. Kromě oblastí Lombardie, Benátska, Emilia Romagna a Piemontu platí zákaz vstupu do kampusu i pro návrat z alpského regionu Trentino-Alto Adige, které ministerstvo zdravotnictví zatím k rizikovým oblastem neřadí.

Studenti a zaměstnanci, kteří v těchto regionech byli nebo jimi projížděli po 17. únoru, mají podle vedení školy zůstat doma a oznámit to mailem na adresu karantena@vse.cz. Nařízení se týká jak kampusu na Žižkově a Jižním Městě v Praze, tak v Jindřichově Hradci.