Koronavirus ONLINE: Omikron se dál šíří Českem. Německý úřad žádá: Omezte kontakty, hned!

Institut Roberta Kocha (RKI), který je hlavním německým úřadem pro prevenci a potírání infekčních chorob, žádá kvůli variantě koronaviru omikron okamžité omezení kontaktů. Výzvu institut zveřejnil na twitteru jen krátce před začátkem odpoledního jednání kancléře Olafa Scholze s premiéry německých spolkových zemí. Očekává se, že Scholz se s regiony dohodne na omezeních i pro očkované proti nemoci covid-19.

„Z aktuální situace vyplývají následná nezbytná opatření, která by měla začít platit ihned a prozatím do poloviny ledna 2022,“ napsal RKI. Jako nezbytná opatření uvedl maximální omezení kontaktů, maximální preventivní opatření, co nejrychlejší očkování obyvatel a omezení cest jen na ty nezbytné. Institut rovněž chce, aby úřady lidem co nejlépe vysvětlovaly důvody a nezbytnost opatření.