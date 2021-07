Koronavirus ONLINE: Odpůrci opatření před Sněmovnou útočili na policii. A čtvrtá vlna se blíží?

Do výběrového řízení na post hlavního hygienika zatím ministerstvu zdravotnictví došla jen jedna obálka. Termín pro podání přihlášek vypršel v pátek 2. července. Podle mluvčí úřadu Gabriely Štěpanyové možná ještě nějaké žádosti o zařazení do výběrového řízení přijdou. Napsala to na dotaz ČTK. Ministerstvo předpokládá, že by v druhé polovině července předložilo na jednání vlády návrh na jmenování hlavního hygienika, funkce by se měl ujmout v srpnu.

„K dnešnímu dni evidujeme jednu doručenou obálku, avšak s ohledem na předchozí státní svátky je možné, že ještě do konce týdne nějaké žádosti o zařazení do výběrového řízení přijdou,“ napsala ČTK Štěpanyová. Podle ní poté kandidáti absolvují pohovor před výběrovou komisí. Výsledek výběrového řízení chce úřad předložit v druhé polovině července na jednání vlády, která jmenování schvaluje. Hlavní hygienik je zároveň náměstkem ministra zdravotnictví.