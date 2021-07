Koronavirus ONLINE: Odpůrci očkování na Slovensku zaútočili na parlament. A temná předpověď

Italská vláda schválila nová koronavirová opatření, která mimo jiné zahrnují vstup do vnitřních prostor restaurací, kin či sportovišť pouze s covidovým pasem. Nový dekret, který má platit od 5. srpna a ještě ho musí schválit parlament, rovněž předpokládá další prodloužení nouzového stavu v zemi vyhlášeného kvůli pandemii. Ten platí v Itálii od loňského ledna po několika prodlouženích zatím do konce července. Nově by měl být prodloužen do konce roku. Informovala o tom televize Rai.