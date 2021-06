Koronavirus ONLINE: Od léta roušky jen v MHD a obchodech, plánuje Vojtěch. A Sasko otevře hotely

Na letní doučovací kempy by ministerstvo školství mohlo do prázdnin vyplatit asi 80 procent peněz z dotačního programu pro organizátory těchto akcí. Zbytek peněz by mělo žadatelům o dotace převést do konce července. Pořadatelé táborů podle úřadu předem věděli, že budou muset akce případně předfinancovat. Někteří peníze dostali, další zájemce ministerstvo o rozhodnutí informuje. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) věří tomu, že zájem o kempy bude velký, i když pořadatelé táborů upozorňují na to, že do prázdnin zbývá málo času.