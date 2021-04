Koronavirus ONLINE: Očkování v Česku zrychlilo. A vakcínu Moderna čeká důležitá změna

Premiér Andrej Babiš (ANO) nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí. Řekl to dnes Českému rozhlasu Radiožurnálu. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve čtvrtek oznámil, že od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek by se měli vrátit předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude rotační výuka – děti se budou střídavě učit na dálku a ve škole.