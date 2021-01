Koronavirus ONLINE: Očkování u praktiků nejdřív v březnu. A 12 070 úmrtí v ČR

V Ústeckém kraji pokračuje očkování zdravotníků v tzv. první linii i distribuce vakcíny do nemocnic v regionu. První box se 195 ampulemi s vakcínou na očkování proti koronaviru dorazil do ústecké nemocnice 30. prosince. Dnes putovala vakcína do dalších nemocnic Krajské zdravotní (KZ), v úterý bude distribuce pokračovat do nemocnic v Litoměřicích a Žatci. ČTK o tom informovala Dana Vaculíková, hlavní hygienička společnosti Krajské zdravotní (KZ), pod niž spadá pět nemocnic v kraji.