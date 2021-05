Koronavirus ONLINE: Očkování se otevírá i lidem 50+. A na přijímačky rouška i negativní test

Herci z ústeckého Činoherního studia se dnes oblékli do svátečního a vypravili ve dvojicích ze své domovské scény do centra Ústí nad Labem. Netradiční procházkou se zakončením v podobě tance za zvuku houslí u kostela chtěli upozornit na situaci, v níž se v době epidemie koronaviru ocitla kultura.

Cílem akce, která se bude ve čtvrtek opakovat, je podle herců podpořit názor Divadelního ústavu a ostatních kulturních institucí, že kultura je na vedlejší koleji. „Chceme poukázat na to, co se v tuto chvíli nemůže dít, na to, že v rámci rozvolňování se na kulturu zapomíná s tím, že je to jen zbytná zábava, ale je to vlastně péče o duši,“ řekl ČTK herec Adam Ernest. Sváteční oblečení má být symbolem jedinečnosti chvíle, s níž je kultura spojena.

„Na kulturu se zapomíná, jako by nebyla důležitá, přitom je všude kolem nás,“ řekl herec Lukáš Černoch. „Snažíme se být trpěliví, ale je to sakra dlouho a má to konotace jisté nespravedlnosti,“ dodal. „Rozdílně se přistupuje k malým kulturním akcím a velkým sportovním. My jsme schopni zajistit bezpečnost diváků stejně jako pořadatelé sportovních akcí, ale z nějakého nám neznámého důvodu nám to není umožněno,“ uvedl Ernest.