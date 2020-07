Koronavirus ONLINE: Obrat v Česku, Vojtěch chce povolat armádu a tanečnice nasadily štíty

Pokud by se v některém z českých hotelů nebo jiném ubytovacím zařízení objevil host s příznaky covidu-19, provozovatelé by postupovali podle pokynů krajské hygienické stanice. Nemusel by přitom být hospitalizován, v případě dobrého stavu by mohl být izolován na pokoji v hotelu. U cizince by o jeho návratu domů opět museli rozhodnout hygienici. ČTK to sdělili prezident Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) Václav Stárek a výkonná ředitelka společnosti Bohemian Hostels & Hotels Babeta Schneiderová.