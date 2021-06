Koronavirus ONLINE: Obavy z nových mutací. A volná cesta pro dovolenkáře do Bulharska

Turisté, kteří se letos chystají vyrazit na dovolenou do zahraničí, by kvůli nezbytným formulářům měli být vybaveni i tzv. chytrými mobilními telefony. Elektronická dokumentace se v souvislosti s pandemií koronaviru stala běžnou součástí cestování. Lidé se starými tlačítkovými mobily nejsou schopni na materiály, které dostanou prostřednictvím e-mailu nebo jiných mobilních aplikací, odkázat.

ČTK to dnes sdělila výkonná ředitelka cestovní kanceláře Travel Family Blanka Hrubá. Delegáti podle zjištění ČTK o všech dokumentech, které jsou potřeba pro návrat do ČR, klienty informují a jsou nápomocni při nejasnostech. Formuláře ale nemohou za nikoho vyplnit. Upozorňují proto na to, že to je zodpovědnost každého cestovatele.