Koronavirus ONLINE: Nouzový stav v ČR od pondělí. A Sasko dá Čechům výjimku

Ministerstvo zdravotnictví chystá v Česku další zpřísnění opatření, prozradil ministr Roman Prymula (za ANO). Dotkne se hlavně volnočasových aktivit, maximální počet lidí bude 10 - 20 s tím, že výjimku by měly svatby, tam by mohlo být 30 hostů. Ve středu bude vláda jednat o vyhlášení nouzového stavu, který je podle Prymuly důležitý mimo jiné pro chod nemocnic. Platit by měl od pondělí. Ve středu navíc ministerstvo školství zveřejní omezení, která dopadnou na školy, podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se nedotkne základních a mateřských škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Střední školy přejdou na distanční výuku v rizikových regionech, opatření má trvat dva týdny. A Sasko od října umožní vstup lidem z Česka bez nutnosti karantény, pokud jejich pobyt nepřesáhne 24 hodin, Němci pak budou moci v Česku zůstat až 48 hodin, aniž by poté museli do izolace. Počet případů v ČR dál roste, v pondělí přibylo 1285 nakažených, do úterního podvečera dalších 910. Počet těch, kteří s nemocí covid-19 zemřeli, dosáhl 635. V nemocnicích je vůbec nejvíc nakažených od začátku epidemie, a to 825. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.