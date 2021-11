Koronavirus ONLINE: Neočkované na tři týdny omezí i Slováci. V Česku je jich stále 40 procent

Představitelé Jihomoravského a Středočeského kraje kritizují, že vláda v demisi na svém pondělním zasedání nerozhodla o nových opatřeních proti šíření epidemie koronaviru. Situace je podle nich špatná a je potřeba ochránit přetížené nemocnice. Zástupci krajů to dnes uvedli na dotaz ČTK. Vláda se znovu sejde ve čtvrtek, ministerstvo zdravotnictví má předložit rozpracované varianty protiepidemických opatření.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) ČTK řekl, že covid nebude čekat na novou vládu. „Situace se dramaticky zhoršuje a je potřeba na to reagovat hned. Potřebujeme taková opatření, která nemocnice zachrání před kolapsem. Kde vláda vezme inspiraci, je na nich, ale nesmí stát na místě a čekat,“ uvedl Grolich v reakci na to, že vláda v pondělí nerozhodla o zpřísnění opatření.

„Samozřejmě je špatně, že k žádnému rozhodnutí nedošlo,“ komentoval výsledek pondělního jednání vlády středočeský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). On sám by v dané chvíli byl pro možnost prokazovat se prostřednictvím PCR testů. „Ale je potřeba si uvědomit, že situace se poměrně rychle vyvíjí, a co platilo včera, je dneska jinak,“ dodal. Rozhodně by nebyl pro plošné rušení možnosti používání testů. Pokud jde o takzvaný rakouský model, příliš se mu nelíbí segregace očkovaných a neočkovaných.