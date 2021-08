Koronavirus ONLINE: Němcům se může prodražit pivo i nový sestřih. A 168 případů za pondělí v ČR

Podle německé kancléřky Angely Merkelové nyní nehrozí, že by se Německo vrátilo k rozsáhlé karanténní uzávěře, protože nynější epidemická situace by neospravedlnila omezení základních práv očkovaných. To by se ale mohlo změnit, pokud by se prosadila mutace koronaviru, proti které by očkování nebylo účinné, dodala Merkelová.

„Žádný lockdown už nebude. V žádném případě ne pro plně očkované. A proč? Protože by to bylo ústavně neobhajitelné,“ řekl bavorský premiér Marcus Söder.