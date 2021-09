Koronavirus ONLINE: Nejvyšší víkendový nárůst od května. A další testování ve školách

Jsme „best in covid“, citoval nedávno premiér Andrej Babiš (ANO) sám sebe. To, že Visegrádská čtyřka v čele s Českem je nejlepší, tvrdil premiér už loni v srpnu. Českou republiku pak ale naplno zasáhly dvě covidové vlny, během kterých zemřelo 30 tisíc lidí a v oficiálních žebříčcích se ČR krčí právě v počtu mrtvých na počet obyvatel na chvostu. Podle předsedy České lékařské komory Milana Kubka by se pandemie neměla nijak politizovat, za klíčové považuje přimět co nejvíc lidí k očkování. Neočkovaní podle něj budou umírat. Řekl to v Otázkách Václava Moravce.