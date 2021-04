Koronavirus ONLINE: Návrat všech dětí do školek jen ve dvou krajích. A 28 532 úmrtí v ČR

V uplynulém týdnu byl ve světě nahlášen dosud nejvyšší počet nových případů koronavirové nákazy, celkem 5,2 milionu. Oznámil to dnes šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Svět má podle něj prostředky na to, aby dostal pandemii covidu-19 pod kontrolu v příštích měsících. Musí pro to ale být důsledně využity všechny nástroje na celém světě. Mezi tyto nástroje patří ochranná opatření jako mytí rukou, rozestupy a roušky, ale také očkování, zdůraznil Tedros. WHO proto opakovaně vyzývá bohaté země, aby poskytly více vakcín chudším zemím.