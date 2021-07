Koronavirus ONLINE: Nárůsty v Česku jsou velké, přiznal Babiš. A bič na lži s dovolenou

Jihlavská společnost Bosch Diesel nebude evidovat místa dovolené svých zaměstnanců. Očekává ale, že o cestě do zahraničí informují zaměstnanci svého nejbližšího nadřízeného, kterému by po návratu z dovolené předložili negativní test na covid-19. Na dotaz ČTK to řekl zástupce jedné z podnikových odborových organizací Ladislav Melichar.

Bez negativního testu nesmí ode dneška zaměstnavatelé lidi po zahraniční dovolené vpustit na pracoviště. Povinnost testování po zahraniční dovolené se netýká lidí s dokončeným očkováním proti covidu-19.