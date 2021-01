Koronavirus ONLINE: Nakazil se i Metnar. A Blatný o „primitivním způsobu“ omezování Čechů

Očkovací pas by měl být podle lídrů EU celosvětově sjednocený a především digitální. „Je dost pravděpodobné, že bude celosvětově vyžadovaný, podobně jako je to u žluté zimnice, když cestujete do takto postižených zemí,“ komentoval tvorbu covid pasu europoslanec Martin Hojsík.

Podle místopředsedy EK Maroše Šefčoviče se navíc doklad o očkování nebo o negativním testu požaduje na hranicích již dnes. Princip pasů by to jen zrychlil. „Pozitivní je, že jsme se ještě na začátku minulého léta nedokázali shodnout ani s druhem testu. Teď je ale jasné, že si je musíme navzájem uznávat, a to antigenní i PCR testy. Musíme to sjednotit, aby to bylo pružnější a dalo se to využívat na všech hranicích,“ doplnil kolegu Šefčovič.