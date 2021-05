Koronavirus ONLINE: Moderna zabírá i u teenagerů. A 816 hospitalizovaných v Česku

Americká společnost Moderna dnes oznámila, že její vakcína proti covidu-19 je vysoce účinná i u pacientů od 12 do 17 let. Firma se sídlem v Bostonu nyní plánuje požádat americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) o povolení pro očkování dospívajících. Informuje o tom list The New York Times (NYT).

Přípravek Moderny se může stát druhou covidovou vakcínou, u níž se v USA sníží věková hranice pro podání na 12 let. FDA a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v květnu daly v tomto směru zelenou vakcíně od konsorcia Pfizer/BioNTech, která se do té doby podávala lidem od 16 let. Vakcína Moderny fungující rovněž na bázi genetické informace viru SARS-CoV-2 je zatím v USA dostupná od 18 let.