Koronavirus ONLINE: Mírnější pravidla pro cestování do Česka. A více „zelených“ zemí

I v červenci by podle Vojtěcha měl platit současný mechanismus proplácení testů zdravotními pojišťovnami, lidé by měli mít nárok na čtyři antigenní testy a dva přesnější PCR testy za měsíc. Do konce školního roku plánuje Vojtěch oznámit pravidla, za nichž se v září vrátí děti do škol. Chce provést tři vlny testování v několika prvních dnech školní docházky. Jen za použití metody PCR je podle něj možné zvládnout pouze tři kraje, chce proto tyto testy kombinovat s antigenními, které prošly v Německu zkouškami kvality.