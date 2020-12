Koronavirus ONLINE: Ministerstvo korigovala PSA, který se „utrhl“. A antigenní testy netáhnou

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Ministerstvo zdravotnictví v sobotu dodatečně měnilo údaj o riziku nákazy v protiepidemickém systému PES. Původní nárůst hodnoty na 59 bodů vrátilo na 57 se zdůvodněním, že část výsledků z laboratoří měla zpoždění. První hodnota byla jen těsně na hraně, která by mohla znamenat i zpřísnění opatření v ČR. V pátek přibylo v Česku dalších 4745 potvrzených případů nemoci covid-19. Co zatím lidi příliš netáhne, to jsou antigenní testy, které si můžou nechat pitně udělat učitelé a od 18. prosince i další zájemci. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.