Koronavirus ONLINE: Masový protest v Amsterdamu. A 1088 případů na Nový rok v ČR

Počet cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích se loni proti roku 2020 zvýšil, stále ale nedosáhl množství pasažérů jako v době před pandemií koronaviru. Dost lidí změnilo návyky a městské trolejbusy a autobusy využívá jako způsob dopravy méně. ČTK to řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Na úroveň předchozích let se podle Pelikána počty pasažérů dostanou pozvolna. V roce 2019 podnik přepravil 33 milionů lidí, v roce 2020 o deset milionů méně. Za loňský rok propad proti roku 2019 kolísá mezi deseti až 20 procenty. "Je potřeba dát lidem čas, lockdownů bylo hodně, lidé změnili spoustu svých návyků, budeme to mít těžké dostat se na čísla z let 2018 a 2019. Myslím tím obecně veřejnou dopravu," řekl Pelikán.

Personální situace je podle ředitele stabilní. Loni na jaře musel podnik omezit jízdní řády kvůli covidu-19, hodně řidičů bylo v karanténě nebo izolaci. Z 210 kmenových řidičů jich bylo doma kolem 50. Očkování patrně situaci zlepšilo. Před vánočními svátky bylo stavu nemocných asi 20 řidičů. "Aktivovali jsme interní plány, kdybychom neměli řidiče, zaměstnanci z údržby by šli jezdit, ale to se zatím nestalo, nebylo to potřeba. Kontakt s veřejností máme poměrně frekventovaný, byli jsme zahrnutí do kritické infrastruktury, už na jaře jsme měli 60 až 70 procent lidí očkovaných. Teď to bude mnohem víc. Možná je to i ten důvod, že křivka lidí v karanténě a izolaci není tak strmá," řekl Pelikán.