Koronavirus ONLINE: Masivní rozvolnění v ČR. A vláda projedná nový návrh covid pasů

Všeobecná zdravotní pojišťovna navrhla snížit úhradu za antigenní test na 201 Kč. Je to ale částka k jednání a jednání pokračují. V České televizi to dnes v Otázkách Václava Moravce řekl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Nynější maximální úhrada od pojišťovny činí 351 korun. Za PCR test pojišťovny hradí asi 1200 korun, shoda je na snížení na 614 korun. Úhrada by měla podle Kabátka pokrývat náklady a přiměřený zisk.

„Z naší strany šla kalkulace na 201 korun. Je to částka k dojednání, vůbec neříkám, že to bude finální částka,“ řekl Kabátek. „U PCR testu je shoda, tam je to na straně ministerstva zdravotnictví. Tam my v současné době pracujeme se snížením ceny zhruba na 614 korun,“ dodal.