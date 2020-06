Koronavirus ONLINE: Konec roušek u bazénů i akce pro 500 lidí. Česko se opět uvolňuje

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška je pravdou, že většina smrtí nastala u pacientů, kteří vedle koronaviru trpěli jinými vážnými nemocemi. Bude tak ještě chvíli trvat, než statistici dokážou poskytnout konečnou odpověď, jakou mortalitu virus má. Nazval to „temnou stránkou pandemie“. Nicméně je podle něj pozitivní, že těchto smrtí v Česku nebylo mnoho, všichni Češi by z toho měli mít radost. Dušek to dnes řekl v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi.