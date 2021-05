Koronavirus ONLINE: Konec povinných roušek venku od pondělí. A nový očkovací rekord

Zahrádky restaurací od 17. května? Otevření nejisté

"Co se týká zahrádek, tak jsou následující podmínky - měla by být incidence na úrovni 75 (případů) na 100 tisíc obyvatel, my předpokládáme, že v pondělí 10. května by byla někde na úrovni přibližně stovky a je pravda, že jsme říkali, že to nemůže být dříve jak 17.5. ty zahrádky. Máme sedm dní na to, jestli by se nám podařilo srazit to na 75, nebo se k tomu velmi přiblížit," uvedl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). "Dneska to definitivně slíbit nemůžeme," podotkl.

"V úplně nejhorším případě to potvrzujeme až ve čtvrtek podle toho, jak se to bude vyvíjet. já věřím, že v pondělí najdeme kompromis a podle mého názoru je šance, že by se to 17. mohlo pustit, myslím tím zahrádky. A současně s tím penziony a hotely v nějakém režimu, kdy by se testovalo na bázi antigenních testů. Rovněž je tam ale ta podmínka 75 (případů) na 100 tisíc (obyvatel)," dodal Havlíček.