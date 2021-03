Koronavirus ONLINE: Kolaps ve středních Čechách. A přednostně očkovaný miliardář Sehnal

Odborníci hledají dobrovolníky do studie, která má zjistit, zda mají v krvi protilátky chránící před nemocí covid-19. Do studie už se od podzimu přihlásilo 15.000 lidí, odborníci ale potřebují dvojnásobek. Informovali dnes o tom ČTK. Studie by měla zjistit, jak dlouho protilátky v lidském organismu zůstávají. Zájemci se mohou hlásit do konce března tak, že se objednají na testování do některé ze zapojených laboratoří.

Studie se zaměřuje na protilátky, které se v krvi vytvářejí po několika týdnech od počátku infekce koronavirem, tedy po odeznění akutní infekce. V krvi zůstávají několik měsíců, pravděpodobně i déle a chrání před další nákazou. Studie by měla ukázat, jak dlouho protilátky v organismu přetrvávají. To může záležet také na tom, zda člověk prodělal infekci opakovaně. Získaná data by také mohla ukázat skutečný podíl populace, která koronavirovou infekci prodělala.