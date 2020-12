Koronavirus ONLINE: Klaus zuří kvůli Blatnému, obchodníci čekají fronty a testy zlevní

Vedení školy bude muset umožnit učiteli absolvovat chystané testování pedagogů na koronavirus, pokud tím nevznikne problém se zajištěním výuky. Na žádost pak škola vyučujícímu pro vyšetření vydá potvrzení o tom, že pracuje jako pedagog

Vyplývá to z informací, které dnes ministerstvo školství poslalo do škol společně s formuláři pro potvrzení o zaměstnání učitele a o absolvování antigenního testu. Školy dnes také dostaly informace potvrzující návrat dalších žáků do škol od 7. prosince.

Učitelé budou mít možnost nechat se zdarma otestovat od 4. do 18. prosince. Náklady zhruba 70 milionů korun se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) budou hradit ze zdravotního pojištění.