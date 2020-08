Koronavirus ONLINE: Karanténa v Česku jen na 10 dní? A konec prodeje alkoholu po půlnoci

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko hlásí 390 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 17 740 lidí, vyléčených je 12 320 a aktuálně nakažených je pak 5030. Za čtvrtek přibylo 215 potvrzených případů. Slovinsko v noci znovu zařadilo Česko mezi středně rizikové státy. Po vstupu do země je pro Čechy až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Na tranzitní cesty trvající maximálně 12 hodin, tedy i na cesty do Chorvatska, se ale toto omezení nevztahuje. V Česku by se mohla karanténa zkrátit ze 14 na 10 dní, podle webu iDnes.cz o tom diskutují experti a hlavní hygienička Jarmila Rážová je pro. A Norsku vydali zákaz prodeje alkoholu po půlnoci. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.