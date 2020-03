„Opravdu jsou to případy, u kterých jsme očekávali už předem, že by mohla nastat tato situace, že by to byly případy, které budou pozitivní,“ podotkla na tiskovce hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. Vzorky i od těchto pacientů zamířily do berlínské laboratoře na konfirmování – potvrzení tak, jak požadují odborná kritéria pro diagnostiku koronaviru. „Počty onemocnění jdou nahoru, ale předpokládáme, že by to mohli do 24 hodin stihnout. Epidemiologické šetření probíhá standardně jak v Ústeckém kraji, tak tady v Praze,“ dodala.