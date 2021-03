Koronavirus ONLINE: JIP jsou plné tlouštíků, zmínil Dušek. A železárny se podělí o kyslík

Premiér Andrej Babiš (ANO) žádá změnu specifikace pro nákup dalších pěti milionů antigenních testů do škol. Nechce, aby se u části testů zkoušela jejich kvalita. Uvedl to dnes Český rozhlas Radiožurnál (ČRo). Technickou specifikaci pro případný nákup antigenních testů na koronavirus do škol připravilo ministerstvo zdravotnictví. Nákup by měla obstarat Správa státních hmotných rezerv (SSHR).