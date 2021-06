Koronavirus ONLINE: Jen 323 nakažených za pátek. A Češi zvýšili své kontakty mezi lidmi

Za poslední týden lidé hygienikům při trasování nakažených koronavirem hlásí v průměru necelé dva rizikové kontakty, zatímco za poslední měsíc je to v průměru 1,47 kontaktu. Vyplývá to z aktuálního reportu Chytré karantény. V době vrcholu epidemie covidu v březnu to bylo 0,8 kontaktu. Na trasování se tehdy podílelo téměř 2000 lidí, v současné době kolem 300.

Podle odborníků má trasování větší roli v době, kdy je případů méně. I sami hygienici uznávali, že když byly případů v krajích tisíce za den, včas každého kontaktovat i s jeho kontakty nestíhali. Mezi kraji se počet hlášených kontaktů liší. Zatímco v Karlovarském kraji, kde je ale také velmi málo nových případů, lidé oznámili za poslední týden v průměru 0,8 kontaktu, v sousedním Ústeckém je to více než 3,5 kontaktu.