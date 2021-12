Koronavirus ONLINE: Izrael kvůli omikronu zvažuje hromadné promoření. V 57 případů „papírově“ v ČR

Ve středu zrušené hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let by mohl nahradit šampionát, který by se v letním termínu uskutečnil ve Finsku. Prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif na tiskové konferenci v Edmontonu uvedl, že federace bude o této možnosti v příštích týdnech jednat a udělá vše, aby juniorští hokejisté o svou vrcholnou akci nepřišli.

„Ano, tuto akci jsme zrušili. Ale nechci a ani organizační výbor se nechce vzdát této akce, pokud to bude možné. Takže si vezmeme příští měsíc na rozmyšlenou a možná vymyslíme nějaké překvapení. Myslím si, že to dlužíme mladým hráčům,“ uvedl Tardif.

Juniorský šampionát by se mohl konat v červnu, červenci nebo srpnu v Helsinkách a Tampere ve Finsku a startovali by na něm hráči na základě věkových pravidel, která platila v Edmontonu a Red Deeru.