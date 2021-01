Koronavirus ONLINE: Italský zvrat. A česká vláda se kasá: Naočkujeme až 100 tisíc lidí denně

„Je pravda, že kolem areálů byla velká diskuze, mj. i z toho důvodu, že je to pohyb, který je venku. Mj. víme, že se to dá řídit ve smyslu odstupů už jenom tím, že lidé jsou na lyžích, obvykle jsou sami o sobě poměrně dobře chráněni, pokud se doplní respirátorem, např. FFP2, to je tzv. rakouský model, a vytvoří se specifický režim na lanovkách, potom, bude-li ta epidemiologická situace skutečně lepší, je pravda, že to bude určitě jeden z prvních oborů, který se bude pouštět. Dává to logiku. A je potřeba si uvědomit to, že ta podpora není levná, stojí nás to všechny 1 miliardu korun za měsíc,“ uvedl ke skiareálům na tiskovce vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

„Není žádnou snahou cokoli prodlužovat, na druhou stranu je pravda, že zdraví je v tomto na prvním místě, ale věřím, že se ta situace v druhé půlce ledna zklidní a bude šance vleky pustit,“ podotkl.

Situaci kolem skiareálů komentoval i ministr zdravotnictví Blatný. „Neumím odhadnout, jestli ve chvíli, až bude možno pustit skiareály, jestli to bude znamenat menší, nebo větší přísun lidí. Spíš bych klidně si myslel i větší, protože navíc, kromě těch rekreantů, kteří tam chodí teď, tam přijede řada lyžařů, ale je určitě pravda, že tomu bude dán lepší řád. Já prosím v současné době určitě nechci, nechci říkat, kdy se to stane, jakkoli bych si to moc přál, tak jenom upozorňuji na to, že se podívejme do našich nemocnic. V současné době v žádném případě není možnost hovořit o nějakém rozvolňování a teprve tento týden uvidíme, jak se situace vyvíjí dál,“ varoval Blatný.